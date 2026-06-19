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Британські чиновники грають у GTA Online задля вивчення поведінки громадян

Іван Назаренко 19 червня 2026
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Британські чиновники грають у GTA Online задля вивчення поведінки громадян

Британські держслужбовці використовують GTA Online для вивчення поведінки громадян і їхнього повсякденного досвіду. Однак така практика вже викликала критику з боку політиків, які назвали її марною витратою коштів платників податків, пише The Telegraph.

Проєктом займається команда Policy Lab із близько 30 співробітників у складі Міністерства освіти Великої Британії. З грудня 2024 року вони досліджують спільноту GTA Online, спостерігаючи за діями гравців і спілкуючись із ними.

Метою експерименту називають пошук нових способів зрозуміти «реальний життєвий досвід людей». За словами учасників проєкту, розмови з гравцями допомогли з’ясувати, що багатьом подобається відчуття успішного бізнесу, володіння розкішною яхтою або просто можливість проводити час із друзями у віртуальному просторі.

Втім, не всі вважають такий підхід виправданим. Одне з джерел у британському уряді назвало ініціативу «нісенітницею» та заявило, що міністри не схвалювали подібні проєкти.

До критики долучився й представник тіньового кабінету міністрів Майк Вуд. На його думку, держслужбовцям потрібні правильні професійні навички, а гра в Grand Theft Auto до них не належить.

GTA Online стала не єдиним нестандартним інструментом Policy Lab. Команда також проводить майстер-класи з ліплення з глини та зав’язування вузлів, щоб допомогти учасникам виходити за межі шаблонного мислення та краще розуміти емоційні аспекти навчання.

Зображення: Rockstar Games
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