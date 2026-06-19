Метью Макконагі й Вуді Гаррельсон стануть зведеними братами в новому серіалі — дата прем'єри

Apple TV+ оголосила дату прем’єри комедійного серіалу «Брати», в якому Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон грають вигадані версії самих себе. Перші два епізоди вийдуть 23 вересня, далі серіал виходитиме щотижня до 4 листопада, пише Variety.

Проєкт складається з восьми серій і розповідає історію про дружбу двох акторів, яка несподівано ускладнюється після того, як вони дізнаються про можливі родинні зв’язки — нібито їхні батьки могли мати спільне минуле, через що герої можуть виявитися зведеними братами.

Події розгортаються на ранчо Макконагі в Остіні, куди герой Вуді Гаррельсона приїздить з родиною після зриву весілля доньки. У процесі пошуків правди ситуація ускладнюється ще більше: один із персонажів паралельно переживає кризу й навіть розглядає можливість політичної кар’єри в Техасі.

Woody Harrelson as Woody Harrelson. Matthew McConaughey as Matthew McConaughey. What could go wrong?#Brothers — Premieres September 23 on Apple TV pic.twitter.com/XNt4CyMpix — Apple TV (@AppleTV) June 18, 2026

До акторського складу також увійшли Голланд Тейлор, Наталі Мартінес, Бріттані Ішібаші та інші. Режисером пілотного епізоду виступив Трент О’Доннелл, а серед виконавчих продюсерів — самі Макконагі та Гаррельсон.

Сюжет серіалу частково базується на реальній історії дружби акторів. Раніше Гаррельсон заявляв, що існує ймовірність їхнього родинного зв’язку, адже його батько міг мати стосунки з матір’ю Макконагі. Попри це офіційного підтвердження ДНК-аналізом вони не мають.

Проєкт був анонсований ще у 2023 році, однак його виробництво неодноразово відкладалося. Зараз серіал позиціонують як комедійно-драматичну історію про дружбу, сім’ю та розмиту межу між міфами і реальністю.