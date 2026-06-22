Мультфільм «Історія іграшок 5» став найкасовішою прем'єрою 2026 року

Нова стрічка Pixar «Історія іграшок 5» стала найуспішнішою кінопрем'єрою 2026 року, зібравши за дебютний вікенд $312 мільйонів у світовому прокаті, пише Euronews.

За даними студії, у США анімаційний фільм заробив $160 мільйонів, ще $152 мільйони надійшли з міжнародних ринків.

П’ята частина серії вийшла через 31 рік після прем’єри оригінальної «Історії іграшок» та встановила новий рекорд франшизи. Попереднім лідером була «Історія іграшок 4», яка 2019 року стартувала зі $120 мільйонами у США.

‘Toy Story 5’ opens with $312M at the global box office



• Biggest movie opening of 2026 so far



• Second biggest opening ever for an animated film in the U.S.



• Production budget was $250M pic.twitter.com/9jZerg6igN — Culture Crave (@CultureCrave) June 21, 2026

Крім того, новинка показала другий найкращий старт серед усіх анімаційних фільмів в історії. Попереду залишається лише «Суперсімейка 2», яка 2018 року зібрала $182,7 мільйона за дебютний вікенд на американському ринку.

Аналітики прогнозують, що до кінця року касові збори «Історії іграшок 5» можуть перевищити один мільярд доларів. Для порівняння, попередні чотири фільми серії сумарно заробили понад $3 мільярди у світовому прокаті, а також отримали 11 номінацій на премію «Оскар» і здобули три статуетки.

Світова прем’єра «Історії іграшок 5» відбулася 19 червня. Стрічка продовжує історію Вуді, Базза та інших іграшок, цього разу порушуючи тему залежності дітей від сучасних технологій та гаджетів.