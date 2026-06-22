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Квентін Тарантіно та Кайлі Міноуг зіграють у новому фільмі режисера Джеймі Адамса

Іван Назаренко 22 червня 2026
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Квентін Тарантіно та Кайлі Міноуг зіграють у новому фільмі режисера Джеймі Адамса

Режисер Квентін Тарантіно знову працює з валлійським постановником Джеймі Адамсом над новим повнометражним фільмом. Після спільної роботи над стрічкою «Only What We Carry» Тарантіно повернеться як актор, пише Variety.

Назву та сюжет майбутньої картини не розкривають, однак відомо, що фінансування забезпечують американські продюсери з компанії Yale Entertainment.

Разом із Тарантіно у фільмі зіграє австралійська співачка та акторка Кайлі Міноуг. За даними місцевих медіа, зйомки вже відбуваються у валлійському місті Порткол, де команда працювала над сценами похорону в церкві Newton Church та поминального зібрання в пабі Saltwater Inn.

До акторського складу також увійшли валлійські актори Карен Пауллада, Джуліан Льюїс Джонс, Крейг Расселл і Сіван Морріс.

Попередня спільна робота Тарантіно та Адамса — романтична драма «Only What We Carry» — дебютувала на кінофестивалі Tribeca у червні. У стрічці йдеться про складні стосунки між танцівницею, її сестрою та колишнім хореографом.

Раніше Адамс розповідав, що запросив Тарантіно до проєкту, надіславши йому листа з описом історії та пропозицією ролі. За словами режисера, він не очікував відповіді, але вже за два тижні агент Тарантіно повідомив, що той зацікавився сценарієм і хоче обговорити участь у фільмі.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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