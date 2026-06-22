Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Росіяни зруйнували історичну садибу Миклашевських — одну з найкраще збережених на Запоріжжі

Ірина Маймур 22 червня 2026
150

У селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських — пам’ятку архітектури, містобудування та історії місцевого значення. Про це повідомила історикиня та керівниця пресслужби Національного заповідника «Хортиця» Ганна Головко.

За її словами, садиба Михайла Миклашевського була єдиною садибою Запорізького краю, що настільке добре збереглася. Миклашевські — старовинний український козацько-старшинський рід, а село Біленьке перейшло у володіння Михайла Миклашевського на початку ХІХ століття.

Будівлю формували у 1853–1916 роках. У ній зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та унікальні елементи інтер’єру. До епідемії COVID-19 та початку повномасштабного вторгнення в садибі працювала початкова школа.

Садиба також входила до кількох туристичних маршрутів Запорізької області, які розробили місцеві історики. Запорізький історик Валерій Стойчев називав її «однією з перлин Запорізького краю — туристичних і архітектурних».

Під час повномасштабної війни будівля вже неодноразово зазнавала пошкоджень через російські обстріли. У січні та липні 2025 року садибу було пошкоджено двічі, а 27 лютого 2026 року — втретє.

Головко написала, що садиба пережила понад півтора століття історичних потрясінь, однак тепер її, ймовірно, втратили назавжди.

Фото: Максим Назаренко / «Україна Інкогніта»; «Суспільне Запоріжжя»; Анна Головко
Мітки
Новини
Читайте також
Міжнародний кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив переможців 2026 року Похорон художника Девіда Гокні відвідало лише двоє людей — прощання відбувалося у закритому форматі Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас озвучив персонажа в новому фільмі про міньйонів Квентін Тарантіно та Кайлі Міноуг зіграють у новому фільмі режисера Джеймі Адамса
«Наші родини — частина України»: у центрі Києва пройшов Марш рівності 21 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 42 20 червня 2026 Архітектор, який зрадив фашизм: історія П’єра Луїджі Нерві 19 червня 2026 Від голуб’ятні до сторінок Vogue: як занедбаний балкон перетворився на найвпізнаванішу фотостудію Києва 19 червня 2026 Модельєрка Поліна Кадільнікова: «Я не хотіла робити з війни естетику» 17 червня 2026 건배, Skål, Saúde!: як пити по-іноземному 17 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.