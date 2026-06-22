Росіяни зруйнували історичну садибу Миклашевських — одну з найкраще збережених на Запоріжжі

У селі Біленькому Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських — пам’ятку архітектури, містобудування та історії місцевого значення. Про це повідомила історикиня та керівниця пресслужби Національного заповідника «Хортиця» Ганна Головко.

За її словами, садиба Михайла Миклашевського була єдиною садибою Запорізького краю, що настільке добре збереглася. Миклашевські — старовинний український козацько-старшинський рід, а село Біленьке перейшло у володіння Михайла Миклашевського на початку ХІХ століття.

Будівлю формували у 1853–1916 роках. У ній зберігалися старовинний дерев’яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та унікальні елементи інтер’єру. До епідемії COVID-19 та початку повномасштабного вторгнення в садибі працювала початкова школа.

Садиба також входила до кількох туристичних маршрутів Запорізької області, які розробили місцеві історики. Запорізький історик Валерій Стойчев називав її «однією з перлин Запорізького краю — туристичних і архітектурних».

Під час повномасштабної війни будівля вже неодноразово зазнавала пошкоджень через російські обстріли. У січні та липні 2025 року садибу було пошкоджено двічі, а 27 лютого 2026 року — втретє.

Головко написала, що садиба пережила понад півтора століття історичних потрясінь, однак тепер її, ймовірно, втратили назавжди.