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Три роботи Бенксі коштували британським платникам податків майже £150 тисяч на прибирання та охорону

Іван Назаренко 10 серпня 2026
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Три роботи британського вуличного художника Бенксі коштували державним і муніципальним органам Великої Британії майже £150 тисяч на прибирання, огородження та охорону. Про це повідомляє BBC.

Найдорожчою стала робота, яку Бенксі намалював у вересні 2025 року на будівлі Королівських судів правосуддя в Лондоні. На муралі суддя у перуці б’є молотком протестувальника.

Міністерство юстиції Великої Британії витратило £50 тисяч на спроби видалити фарбу зі стіни будівлі, яка має статус пам’ятки архітектури. Ще £35,3 тисячі пішли на понаднормову роботу працівників і охорону муралу. Загалом витрати на цю роботу вже перевищили £85 тисяч.

Спочатку фарбу намагалися змити, але повністю видалити її не вдалося. Тепер підрядники працюють над очищенням стіни за допомогою лазерної технології. Якщо і цей метод не дасть результату, пошкоджене каміння можуть демонтувати та замінити.

Ще майже £60 тисяч витратила Вестмінстерська міська рада після появи у квітні 2026 року статуї чоловіка з прапором на площі Ватерлоо біля Трафальгарської площі. Бенксі встановив її без попередження влади. Гроші пішли на огородження конструкції, адміністративні витрати та оплату охоронця.

Третя робота — зображення піраній на поліцейській будці в лондонському Сіті, яке Бенксі створив у 2024 році. Після цього будку демонтували та відправили на зберігання, що коштувало місту £2200. У майбутньому її планують виставити в Лондонському музеї.

Витрати знову розпалили суперечки про те, чи варто вважати роботи Бенксі вандалізмом, чи мистецтвом, яке приносить місту туристичну цінність. Тіньовий міністр юстиції Нік Тімоті назвав роботи художника вандалізмом і заявив, що Бенксі має оплачувати витрати на їхнє видалення.

Водночас мистецтвознавиця Естель Ловатт захищає художника, наголошуючи, що його роботи приваблюють туристів і роблять мистецтво доступним для людей, які не відвідують галерей.

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