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ШІ-компанія зніме горор про «Теорію мертвого інтернету» — у ньому нейромережа створює копії людей із цифрового сліду

Іван Назаренко 10 серпня 2026
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ШІ-компанія Promise, серед інвесторів якої є Google, розробляє психологічний горор «Touch Grass», заснований на «Теорії мертвого інтернету». Режисером стане Дейв Кларк, який також є креативним директором Promise, пише Deadline.

Фільм розповість про молоду жінку, яка створює ШІ-персонажів для загадкової технологічної компанії. Одного дня вона знаходить прихований світ під поверхнею інтернету. Там героїня дізнається, що компанія створює копії людей, використовуючи їхні найглибші бажання та цифрові сліди.

В основі сюжету — «Теорія мертвого інтернету», згідно з якою значну частину сучасної мережі вже наповнив штучний інтелект, а справжні користувачі втрачають контроль над онлайн-простором.

За словами Кларка, фільм досліджуватиме страх перед тим, що люди більше не можуть бути впевнені в реальності навколо себе.

Він зазначив, що кожен користувач щодня залишає в інтернеті цифрові версії себе. «Touch Grass» ставить питання, що станеться, якщо ці фрагменти людської особистості перетворяться на щось значно потужніше та небезпечніше.

Продюсерами фільму стали Кріс Вайт, виконавчий продюсер «Backrooms: Залаштунки», та Бред Міска — засновник хорор-медіа Bloody Disgusting і один із творців франшизи «V/H/S».

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