ШІ-компанія зніме горор про «Теорію мертвого інтернету» — у ньому нейромережа створює копії людей із цифрового сліду

ШІ-компанія Promise, серед інвесторів якої є Google, розробляє психологічний горор «Touch Grass», заснований на «Теорії мертвого інтернету». Режисером стане Дейв Кларк, який також є креативним директором Promise, пише Deadline.

Фільм розповість про молоду жінку, яка створює ШІ-персонажів для загадкової технологічної компанії. Одного дня вона знаходить прихований світ під поверхнею інтернету. Там героїня дізнається, що компанія створює копії людей, використовуючи їхні найглибші бажання та цифрові сліди.

Dave Clarke irá dirigir um novo terror com produção de Chris White (Backrooms) intitulado de 'Touch Grass'!



A trama segue uma criadora de personalidade de IA que descobre que cópias de pessoas estão sendo feitas. pic.twitter.com/fqtRWGVoXV — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) August 10, 2026

В основі сюжету — «Теорія мертвого інтернету», згідно з якою значну частину сучасної мережі вже наповнив штучний інтелект, а справжні користувачі втрачають контроль над онлайн-простором.

За словами Кларка, фільм досліджуватиме страх перед тим, що люди більше не можуть бути впевнені в реальності навколо себе.

Він зазначив, що кожен користувач щодня залишає в інтернеті цифрові версії себе. «Touch Grass» ставить питання, що станеться, якщо ці фрагменти людської особистості перетворяться на щось значно потужніше та небезпечніше.

Продюсерами фільму стали Кріс Вайт, виконавчий продюсер «Backrooms: Залаштунки», та Бред Міска — засновник хорор-медіа Bloody Disgusting і один із творців франшизи «V/H/S».