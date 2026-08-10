У КМДА пояснили, чому теплотрасу на Теремках прокладають через зелену зону

У КМДА пояснили, чому резервну тепломережу на Теремках прокладають через зелену зону, через що комунальники зрубують понад 600 дерев, серед яких є дуби віком до 100 років.

За словами першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, іншого інженерного коридору для будівництва теплотраси наразі немає. Він також заперечив, що існують інші готові проєкти, за якими можна було б прокласти мережу.

Тепломережу будують за проєктом, який пройшов державну експертизу. Пантелеєв заявив, що інших затверджених проєктів мережі немає, а варіанти, які тепер називають альтернативними маршрутами, були лише окремими технічними рішеннями на різних етапах проєктування.

«Вивчалася можливість прокладання мережі іншими інженерними коридорами, зокрема вулицею Теремківською. Технічно прокласти ці мережі під вулицею Теремківською неможливо, оскільки там уже проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі. Крім того, там не можна розмістити ще дві магістралі майже метрового діаметра з дотриманням технологічних вимог, зокрема щодо ізоляції», — сказав Пантелеєв.

Він додав, що концепцію резервної тепломережі почали розробляти ще до повномасштабної війни. Тоді фахівці досліджували різні варіанти прокладання трубопроводів, однак зрештою зупинилися на нинішньому маршруті.

За словами Пантелеєва, після завершення робіт територію мають упорядкувати. За проєктом, зелену зону відновлять, зокрема створять парк або сквер та максимально можливо відновлять зрубані дерева.

Водночас активісти наполягають, що в попередній проєктній документації був інший маршрут, якраз через вулицю Теремківську. Вони вимагають від міської влади оприлюднити відповідні документи, згідно з якими маршрут теплотраси перенесли через зелену зону.

Протести проти будівництва тривають кілька днів. 6 серпня між активістами та поліцією сталися сутички. Учасники акції заявляли про силове відтіснення людей і затримання неповнолітніх. Поліція зі свого боку повідомляла, що роботи мають необхідні дозвільні документи, а правоохоронці перебували на місці для забезпечення порядку.

Зрештою, 8 серпня, Пантелеєв вийшов до протестувальників і оголосив, що роботи будуть тимчасово зупинені до 12 серпня. Тоді ж заступник голови КМДА назвав іншу причину відмови від прокладання теплотраси через вулицю Теремківську — нібито це ускладнило б рух транспорту.