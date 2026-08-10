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Через виверження Етни італійський аеропорт тимчасово не приймає рейси

Кирило Шостак 10 серпня 2026
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Через виверження Етни італійський аеропорт тимчасово не приймає рейси

В аеропорту Катанії на сході Сицилії тимчасово не приймають літаки через хмару вулканічного попелу від нового виверження Етни, пише Reuters.

Як повідомила компанія SAC, яка управляє аеропортом, обмеження на прибуття літаків діятимуть щонайменше до 15:00 у понеділок. Вулканічний попіл потрапив у повітряний простір навколо аеропорту та вплинув на його роботу.

Пасажирам рекомендують перед поїздкою до аеропорту перевіряти статус своїх рейсів безпосередньо в авіакомпаній.

У SAC зазначили, що ситуацію постійно відстежують. Подальші рішення залежатимуть від вулканічної активності та погодних умов.

Прев'ю відео

Етна розташована на східному узбережжі Сицилії та є одним із найактивніших вулканів світу. Її виверження регулярно впливають на авіасполучення з Катанією — головним аеропортом острова.

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), нинішня фаза виверження триває з жерл на висоті близько 2750 і 2360 метрів. Вони живлять кілька потоків лави, які сформували значні лавові поля.

Для авіації INGV зберігає найвищий, червоний рівень попередження. Він вказує на небезпеку для повітряних суден через викиди вулканічного попелу.

Фото на обкладинці: NASA / Wikimedia Commons
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