Міжнародний кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив переможців 2026 року

П’ятий міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» у Чернівцях оголосив лауреатів конкурсних програм. Цього року переможців визначали не лише глядачі, а й професіональне журі, а також партнери фестивалю. Про це БЖ повідомили організатори.

У національному короткометражному конкурсі, до якого увійшли 18 українських стрічок, спеціальну відзнаку журі отримав фільм «Недоступні» режисера Кирила Земляного.

Кирило Земляний. Фото: Михайло Крилюк

Приз журі присудили стрічці «Коротка інструкція з розставання» режисерки Варвари Зарицької, а спеціальну нагороду від партнерів фестивалю AMO Pictures здобув документальний фільм «Розкажи мені казочку» режисерки Діани Анікєєвої.

Діана Анікєва. Фото: Артем Гвоздков

Переможцем національного короткометражного конкурсу став фільм «Природний баланс» режисера Олександра Миронюка.

Кадр з фільму «Природний баланс»

У міжнародному конкурсі змагалися сім повнометражних стрічок із різних країн світу. Спеціальну відзнаку журі отримала американська драма «Королева на морі» режисера Ланса Гаммера.

Кадр з фільму «Королева на морі»

Головний приз журі та перемогу в міжнародному конкурсі здобула південнокорейська стрічка «Про людей і мʼясо» режисера Ян Джонхьона. Друге місце за результатами глядацького голосування посів фільм «Рок, трава й тачки» мексиканського режисера Х. М. Кравіото.

Кадр з фільму «Про людей і мʼясо»

Цьогоріч на фестивалі також уперше провели конкурс музичних відео. Глядачі віддали перемогу кліпу «Лімб» гурту Small Depo та Третьої штурмової бригади, режисеркою якого стала Софіко. Водночас професіональне журі відзначило кліп «Скажена собака» гурту Oi FUSK, який зняв режисер Ілля Дуцик.

Восьмиденний фестиваль завершився показом чеської спортивної драми «Непереможні» режисера Даніеля Панека. Загалом цьогорічна програма налічувала понад 90 короткометражних і повнометражних фільмів, а дитячу секцію «Миколайчук Kids» відвідали понад 2500 дітей з Буковини.

Офіційною нагородою фестивалю вже традиційно стала статуетка «Залізний Миколайчук», дизайн якої надихнув образ Івана Миколайчука з фільму «Пропала грамота».