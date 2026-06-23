Помер Клайв Девіс — один із найвпливовіших музичних продюсерів, який стояв за успіхом Вітні Г’юстон

У віці 94 років помер американський музичний продюсер і керівник звукозаписних лейблів Клайв Девіс. Про це повідомляє Variety. Причину смерті не розкривають, однак відомо, що останнім часом Девіс мав проблеми з диханням і перебував у лікарні.

Клайв Девіс вважається однією з найвпливовіших постатей в історії музичної індустрії. За понад пів століття своєї кар'єри він очолював лейбли Columbia Records, Arista Records і J Records та працював із десятками світових зірок.

За часів його керівництва Columbia Records підписала контракти з такими артистами, як Дженіс Джоплін, Santana, Брюс Спрінгстін, Біллі Джоел та Pink Floyd.

Friends and family remember ‘the man with the golden ears’ Clive Davis https://t.co/WeJf4ZY4Pq pic.twitter.com/2GHDS9HZmC — New York Post (@nypost) June 23, 2026

Найбільший успіх Девісу принесла робота в Arista Records, де він відкрив і перетворив на світову суперзірку Вітні Г'юстон. Під його керівництвом співачка випустила низку мультиплатинових альбомів, зокрема саундтрек до фільму «Охоронець».

Наприкінці 1990-х після відходу з Arista Девіс заснував J Records, де допоміг розпочати кар'єру Аліші Кіз. Її дебютний альбом «Songs in A Minor» розійшовся мільйонними тиражами та приніс співачці дев'ять премій «Греммі».

У різні роки продюсер також працював із Аретою Франклін, Баррі Манілов, Патті Сміт, Карлосом Сантаною, Дженніфер Гадсон та багатьма іншими виконавцями.

У 2000 році Девіса включили до Залу слави рок-н-ролу як одного з найвидатніших діячів музичної індустрії. Також він заснував Інститут записаної музики Клайва Девіса при Нью-Йоркському університеті.