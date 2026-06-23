Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер Клайв Девіс — один із найвпливовіших музичних продюсерів, який стояв за успіхом Вітні Г’юстон

Іван Назаренко 23 червня 2026
528

У віці 94 років помер американський музичний продюсер і керівник звукозаписних лейблів Клайв Девіс. Про це повідомляє Variety. Причину смерті не розкривають, однак відомо, що останнім часом Девіс мав проблеми з диханням і перебував у лікарні.

Клайв Девіс вважається однією з найвпливовіших постатей в історії музичної індустрії. За понад пів століття своєї кар'єри він очолював лейбли Columbia Records, Arista Records і J Records та працював із десятками світових зірок.

За часів його керівництва Columbia Records підписала контракти з такими артистами, як Дженіс Джоплін, Santana, Брюс Спрінгстін, Біллі Джоел та Pink Floyd.

Найбільший успіх Девісу принесла робота в Arista Records, де він відкрив і перетворив на світову суперзірку Вітні Г'юстон. Під його керівництвом співачка випустила низку мультиплатинових альбомів, зокрема саундтрек до фільму «Охоронець».

Наприкінці 1990-х після відходу з Arista Девіс заснував J Records, де допоміг розпочати кар'єру Аліші Кіз. Її дебютний альбом «Songs in A Minor» розійшовся мільйонними тиражами та приніс співачці дев'ять премій «Греммі».

У різні роки продюсер також працював із Аретою Франклін, Баррі Манілов, Патті Сміт, Карлосом Сантаною, Дженніфер Гадсон та багатьма іншими виконавцями.

У 2000 році Девіса включили до Залу слави рок-н-ролу як одного з найвидатніших діячів музичної індустрії. Також він заснував Інститут записаної музики Клайва Девіса при Нью-Йоркському університеті.

Мітки
Новини
Читайте також
У США знайшли мемуари священника, який пережив атомне бомбардування Хіросіми — за книгою знімуть фільм Тімоті Шаламе та Селена Гомес зіграють головні ролі у новому мультфільмі від творців «Нікчемний Я» Міжнародний кінофестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив переможців 2026 року Росіяни зруйнували історичну садибу Миклашевських — одну з найкраще збережених на Запоріжжі
«Сусіди зверху» — sex education для дорослих 22 червня 2026 «Наші родини — частина України»: у центрі Києва пройшов Марш рівності 21 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 42 20 червня 2026 Архітектор, який зрадив фашизм: історія П’єра Луїджі Нерві 19 червня 2026 Від голуб’ятні до сторінок Vogue: як занедбаний балкон перетворився на найвпізнаванішу фотостудію Києва 19 червня 2026 Модельєрка Поліна Кадільнікова: «Я не хотіла робити з війни естетику» 17 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.