У США знайшли мемуари священника, який пережив атомне бомбардування Хіросіми — за книгою знімуть фільм

Цього літа вперше вийдуть друком мемуари японського священника Кіоші Танімото, який став свідком наслідків атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році. Рукопис майже 80 років залишався неопублікованим і був випадково знайдений в архіві Єльського університету у США, пише The Guardian.

230-сторінкові спогади під назвою «The Lost Memoir: Hiroshima, 8:15» опублікують 6 серпня — у день 81-ї річниці атомного удару по Хіросімі.

Окрім виходу книги, історія Танімото отримає й екранізацію. Головну роль у фільмі «Hiroshima, 8:15» виконає Такехіро Хіра, відомий за серіалом «Обов'язок/Сором». Початок підготовки до зйомок заплановано на листопад, а самі зйомки стартують у лютому 2027 року.

6 серпня 1945 року США скинули атомну бомбу на Хіросіму. За перші чотири дні після вибуху загинули близько 120 тисяч людей. Ще через три дні атомного удару зазнало місто Нагасакі, де загинули приблизно 73 тисячі людей.

Танімото, який був методистським священником, у момент вибуху перебував за межами міста. Повернувшись до Хіросіми, він побачив зруйноване місто, пожежі, понівечені будівлі та тисячі постраждалих.

Рукопис знайшли серед архівів американського журналіста Джона Герсі, автора знаменитої документальної книжки «Хіросіма». Саме знайомство Герсі з Танімото після війни стало основою для його розповіді про трагедію.

Продюсером майбутнього фільму виступить Дональд Розенфельд, який заявив, що історія Хіросіми залишається особливо актуальною на тлі сучасних ядерних загроз у світі. За його словами, книга та фільм мають нагадати про наслідки використання ядерної зброї та допомогти не допустити повторення трагедії.