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У Львові запустили єдиний застосунок для міських сервісів MISTO

Іван Назаренко 23 червня 2026
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У Львові запустили єдиний застосунок для міських сервісів MISTO

У Львові запрацював застосунок MISTO — єдина цифрова платформа, яка об’єднала найпопулярніші міські сервіси й актуальну інформацію для мешканців. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Відтепер користувачі можуть в одному застосунку оплачувати паркування, відстежувати рух громадського транспорту, записуватися до ЦНАПу, переглядати графіки відключень електроенергії та отримувати інші міські послуги.

За словами заступниці міського голови з питань цифрової трансформації Олени Гунько, мета проєкту — спростити взаємодію мешканців із міськими сервісами та заощадити їхній час.

Зображення: Львівська міська рада

Наразі в застосунку доступні погодинне паркування, моніторинг руху транспорту в реальному часі, карта укриттів і сповіщення про повітряні тривоги, графіки відключень електроенергії, нагадування про хвилину мовчання, запис до ЦНАПу, міські опитування, новини, туристична карта Львова, а також прогноз погоди та показники якості повітря.

Як зазначив директор платформи Антон Максименко, MISTO має стати єдиною точкою доступу до цифрових послуг міста, а в майбутньому функціонал сервісу розширюватимуть. Серед запланованих нововведень — інтеграція електронного квитка, відображення штрафів за паркування, можливість участі в петиціях і голосуваннях, а також нові інформаційні сервіси.

Проєкт реалізували без залучення коштів міського бюджету. Його розробила компанія ROCK IT за підтримки міжнародної організації Bloomberg Philanthropies. Окрім Львова, платформу MISTO вже використовують у Бучі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та Одесі.

Фото: Sokha Michael / Unsplash
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