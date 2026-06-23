Олівія Родріґо запускає благодійний фестиваль із повністю жіночим лайнапом

Американська співачка й акторка Олівія Родріґо оголосила про запуск власного благодійного фестивалю Daisy Chain Fields. Подія відбудеться 29 серпня в Ірвайні, штат Каліфорнія, а 100 % чистого прибутку передадуть організаціям, що підтримують жінок і дівчат та захищають їхні права, пише Billboard.

Фестиваль матиме повністю жіночий лайнап. На сцену вийдуть сама Родріґо, Chappell Roan, KATSEYE, Doechii, Bikini Kill, Garbage, Mitski, The Breeders, Rachel Chinouriri та Santigold. Спеціальними гостями заявлені Стіві Нікс, Karen O і Сара Маклаклан.

Про запуск Daisy Chain Fields співачка повідомила в Instagram. За словами Родріґо, вона мріяла про такий фестиваль роками. Артистка назвала лайнап «повним моїх героїнь і подруг» та додала, що вірить у силу музики, спільноти й радості як рушіїв позитивних змін.

Серед організацій, які підтримають фестиваль, — Planned Parenthood, Baby2Baby, Center for Reproductive Rights, Black Mamas Matter Alliance та інші ініціативи, що захищають права жінок, підтримують матерів й опікуються репродуктивним здоров’ям.

Це не перша благодійна ініціатива Родріґо. У 2024 році вона запустила фонд Fund 4 Good, що допомагає громадським некомерційним організаціям, які працюють з такими напрямами, як освіта дівчат, підтримка репродуктивних прав жінок і запобігання гендерно зумовленому насильству.

Пізніше співачка повідомила, що передала понад $2 мільйони благодійним організаціям із коштів, зібраних під час туру Guts World Tour. У 2025 році Planned Parenthood відзначила її нагородою Catalyst of Change, якою відзначають людей, що підтримують суспільні зміни та правозахисні ініціативи.

Daisy Chain Fields також відсилає до Lilith Fair — фестивалю із жіночим лайнапом, який Сара Маклаклан започаткувала в 1997 році. У 2025 році Родріґо з’явилася в документальному фільмі про цю подію.