LEGO подала до суду на українського виробника конструкторів

Данська компанія LEGO A/S подала до суду на українського підприємця через продаж конструкторів, які, на думку виробника, незаконно копіюють продукцію серії LEGO Technic. Про це повідомляє dev.ua.

Компанія вимагає заборонити продаж іграшок, знищити товар та стягнути понад 1,1 мільйона гривень компенсації.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі. Позов стосується продукції, яка продавалася через інтернет-магазин podarok.in.ua.

У LEGO вважають, що конструктори не лише відтворюють дизайн популярних моделей бренду, а й використовують упаковку, схожу на оригінальну, що може порушувати авторські права компанії.

У матеріалах справи згадуються п’ять моделей автомобілів із серії LEGO Technic: Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender і Lamborghini Sian. Саме ці конструктори компанія просить вилучити з продажу.

Конструктор Porsche GT3 RS. Скріншот з сайту podarok.in.ua

Крім заборони на реалізацію продукції, LEGO вимагає знищити всі наявні примірники спірних конструкторів. Також компанія просить стягнути з підприємця 1,16 мільйона гривень компенсації та додатковий штраф у розмірі 10% від цієї суми на користь державного бюджету.

Під час підготовки позову представники LEGO намагалися встановити власника сайту через провайдера. Після того як провайдер не надав необхідної інформації на адвокатський запит, компанія звернулася до суду.

Суддя зобов’язав хостинг-компанію надати дані про власника ресурсу, включно з контактною інформацією та реєстраційними відомостями.