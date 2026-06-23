Google вперше інвестує в кіностудію: A24 отримає близько $75 млн

Компанія Google інвестує близько $75 млн у незалежну кіностудію A24 у межах дослідницького партнерства у сфері штучного інтелекту. Компанії працюватимуть над ШІ-інструментами для кінематографістів разом із підрозділом Google DeepMind, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, це перший випадок, коли Google отримує частку в голлівудській студії. Водночас угода не дає компанії доступу до бібліотеки фільмів і серіалів A24 або її даних.

Партнерство розраховане на кілька проєктів і не є ексклюзивним. A24 отримає доступ до досліджень та інфраструктури Google DeepMind, а дослідники компанії працюватимуть зі студією над новими робочими процесами для кіновиробництва.

У Google кажуть, що мета співпраці — не автоматизувати творчість, а створювати інструменти, які допоможуть авторам розширити свої можливості. Угода не передбачає передачі інтелектуальної власності або навчання моделей на контенті A24.

Технологічний підрозділ A24 Labs очолює Скотт Белскі. Він сказав WSJ, що багато розробників ШІ помилково подають свої продукти як спосіб робити фільми дешевше й швидше. Натомість A24 хоче використовувати ШІ так, щоб зберігати творчий контроль і підтримувати готовність до ризику.

За словами Белскі, нові інструменти «не будуть схожими» на генеративний ШІ за промптами, який викликає дискомфорт у частини людей.

Один із напрямів роботи A24 Labs — інструменти для створення розкадровок за допомогою ШІ. Вони дадуть змогу режисерам помічати проблеми ще на етапі підготовки до зйомок.

Угода відбувається на тлі ширших дискусій у Голлівуді про ШІ, авторські права й використання творчого контенту для навчання моделей. Раніше зі ШІ-компаніями вже співпрацювали Lionsgate та Netflix, а Disney паралельно укладала угоди й судилася з розробниками ШІ через порушення авторських прав.

A24 відома як студія, що працює з незалежними режисерами й авторським кіно. Серед її найвідоміших фільмів — «Леді-Птаха», «Місячне сяйво» та «Все завжди і водночас».