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Австралієць потрапив до «Книги рекордів Гіннеса» як найгучніший чоловік у світі

Іван Назаренко 23 червня 2026
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Австралієць Джозеф Макґрейл-Бейтап потрапив до «Книги рекордів Гіннеса» завдяки найгучнішому крику в історії. Під час офіційного вимірювання він вигукнув слово «now» («зараз») із гучністю 122,4 децибела, перевершивши попередній рекорд, який тримався понад 30 років, пише Euronews.

58-річний мешканець Канберри працює майстром із ремонту кондиціонерів, а у вільний час виконує обов’язки міського оповісника — людини, яка оголошує новини. Саме ця роль і підштовхнула його до спроби встановити рекорд.

Попереднє досягнення належало вчительці з Північної Ірландії Анналісі Фланаган. У 1994 році вона вигукнула слово «quiet» («тихо») із гучністю 121,7 децибела. Це можна порівняти з шумом бензопили, сирени швидкої допомоги зблизька або літака під час зльоту.

За словами рекордсмена, підготуватися до такого випробування практично неможливо. Для встановлення рекорду йому знадобилося сім спроб, після яких голос зник на кілька днів. Вимірювання проводили 2 травня в радіостудії Канберри за участі професійного акустичного інженера та незалежних свідків.

Макґрейл-Бейтап наголошує, що вважає себе найгучнішим чоловіком світу, а не найгучнішою людиною загалом. Він зазначає, що рекорд його попередниці залишається чинним серед жінок, тож обидва досягнення можуть існувати паралельно.

Посаду офіційного міського оповісника Канберри він обіймає з 2017 року. У межах цієї церемоніальної ролі виступає на громадських заходах, ярмарках і фестивалях, а також є членом Гільдії австралійських міських оповісників. У 2024 році він уже перемагав на внутрішньому конкурсі організації, найгучніше вигукнувши традиційне «Oyez, Oyez, Oyez» — заклик до тиші перед оголошенням важливих новин.

Це не перший рекорд австралійця. У 2019 році він встановив світове досягнення зі швидкісної стрільби з лука, випустивши десять стріл за 60,03 секунди. Втім, менш ніж за рік його результат перевершив семирічний хлопчик.

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