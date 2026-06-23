Кияни просять перейменувати майбутню станцію метро «Варшавська» на «Проспект Європейського Союзу» — петиція

На сайті Київської міської ради зареєстрували електронну петицію з пропозицією перейменувати майбутню станцію метро «Варшавська», що будується на Виноградарі, на «Проспект Європейського Союзу».

Станом на момент підготовки новини петиція зібрала 67 підписів.

У петиції зазначають, що перейменування пропонують як «символічний мирний протест» проти рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Автор звернення Дмитро Ревтюх вважає, що назва «Проспект Європейського Союзу» підкреслюватиме європейський курс України, символізуватиме єдність із державами ЄС і відповідатиме прагненню України до повноправного членства в Євросоюзі.

Водночас у петиції наголошують, що ініціатива не спрямована проти польського народу чи українсько-польської дружби. За словами автора, вона має підкреслити, що взаємна повага між державами є основою партнерства.

Наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Це рішення розкритикували польські посадовці, а 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла.