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У Києві петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси

Ірина Маймур 23 червня 2026
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У Києві петиція із вимогою зупинити будівництво 25-поверхового будинку на вулиці Князів Острозьких, 43/11 на Печерську набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор петиції — активіст Дмитро Перов. У зверненні він пише, що на ділянці почали підготовчі роботи до спорудження 80-метрового будинку. За його словами, ділянка розташована в буферній охоронній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Києво-Печерської лаври.

У петиції стверджується, що нове будівництво в цій зоні заборонене, а гранична висота об’єктів не має перевищувати 27 метрів. Натомість, за словами автора, забудовник ТОВ «Будінвестиції» планує звести за цією адресою 25-поверховий будинок заввишки близько 80 метрів.

Перов вважає, що така споруда може перекрити вид на Києво-Печерську лавру та створити додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру району і внутрішні мережі.

Також автор звертає увагу на демонтаж будівлі колишнього училища зв’язку. За його словами, споруда має майже 100-річну історію, виконана в стилі конструктивізму та належить до цінної історичної фонової забудови.

Петиція вимагає від Департамента територіального контролю зупинити дію контрольної картки та демонтувати будівельний паркан, що, як стверджується, виходить за межі орендованої ділянки.

Окремо Департамент містобудування та архітектури закликають звернутися до суду для скасування раніше виданих містобудівних умов та обмежень, а Департамент охорони культурної спадщини — надати будівлі училища статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та заборонити його знесення.

Зображення: Дмитро Перов; Eugenia Pan'kiv / Unsplash
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