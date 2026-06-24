Під час рейду в передмісті Парижа знайшли викрадену картину Пікассо

Під час поліцейського рейду в передмісті Парижа Шампіньї-сюр-Марн знайшли викрадену картину Пабло Пікассо. Її вартість оцінюють приблизно у $13,7–17,1 млн, пише ArtNews.

Конкретну роботу поки що офіційно не ідентифікували. На полотні, ймовірно, зображена кохана й муза Пікассо Марі-Терез Вальтер. Картина належить колекціонерові із Сінгапуру.

Як повідомляють у медіа, до викрадення міг бути причетний працівник паризького сховища творів мистецтва. Він стверджує, що зробив це, аби вказати на проблеми з безпекою.

Під час рейду поліція також знайшла близько 18 кг канабісної смоли, кілька тисяч євро готівкою та люксовий одяг вартістю кілька сотень тисяч євро. У справі затримали чотирьох людей. Перше судове засідання відбулося в п’ятницю, а судовий процес попередньо запланували на серпень.

Марі-Терез Вальтер була однією з найвідоміших муз Пікассо. Вони познайомилися в Парижі 1927 року, і невдовзі її риси почали з’являтися в роботах художника.

Пікассо залишається одним із найдорожчих художників на світовому артринку. Його аукціонний рекорд становить $179,4 млн — саме за таку суму у 2015 році на Christie’s у Нью-Йорку продали картину «Алжирські жінки (Версія “O”)» — Les Femmes d’Alger (Version “O”).