Netflix випустить інтерактивну горор-гру — головних персонажів озвучать Зої Кравіц і Седі Сінк

Стримінговий сервіс Netflix випустить інтерактивну гру жахів Unhinged, у якій основна дія відбувається на екрані телевізора, а смартфон гравця стає контролером і частиною сюжету. Реліз заплановано на 30 червня.

За сюжетом головна героїня Ава опиняється заблокованою у своєму багатоквартирному будинку під час урагану. У будинку зникає електрика, сходова клітка заблокована, а єдиним зв’язком із зовнішнім світом залишається дзвінок від її найкращої подруги Клер, яка живе навпроти. Згодом Ава розуміє, що в будинку вона не сама.

Щоб грати в Unhinged, потрібно запустити її в розділі «Ігри» на Netflix на телевізорі й відсканувати QR-код на екрані. Після цього смартфон під’єднується як контролер: рухи телефона синхронізуються з рухами рук Ави, а нахилом смартфона можна керувати її ліхтариком і досліджувати темні приміщення.

Телевізор показує основну гру й відтворює звуки середовища — зокрема шум бурі та будинку. Смартфон водночас стає частиною сюжету: коли Ава отримує дзвінок або повідомлення, телефон гравця дзвонить, вібрує і відтворює звук через власний динамік.

У грі буде два режими. У режимі історії можна пройти сюжет без таймера. У стандартному режимі під час напружених моментів з’являтиметься таймер: гравець має швидко знайти інтерактивний об’єкт у кімнаті. Якщо не встигнути, гра повертає до останньої контрольної точки.

Головних персонажів озвучили Зої Кравіц, Седі Сінк і Трой Бейкер. Кравіц озвучує Аву, Сінк — її подругу Клер, а Бейкер — Бена, управителя будинку.

Unhinged створила Night School Studio — студія Netflix, відома за наративними іграми Oxenfree та Oxenfree II: Lost Signals. За музику відповідав Джейсон Гілл, який працював над серіалом «Мисливець за розумом» і фільмом «Загублена». До саунддизайну долучився Рен Клайс, відомий роботою над фільмом «Дівчина з татуюванням дракона».