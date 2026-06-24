«Книжкова країна» оголосила тему наступного фестивалю — «Загадкова»

Із 17 до 20 вересня у Києві на ВДНГ відбудеться черговий сезон фестивалю «Книжкова країна». Цьогорічний захід матиме тему «Загадкова» і буде присвячений літературі, що пробуджує уяву, надихає на мрії та відкриває простір для фантазії, повідомили БЖ організатори івенту.

Організатори зазначають, що цього разу у центрі уваги опиняться історії про магію, кохання, неймовірні збіги та внутрішню силу людини. За словами авторки концепції фестивалю Діани Сухомлинової, команда прагне показати літературу як простір, де можливо все.

Традиційно головною локацією фестивалю стане масштабний книжковий ярмарок, який збере близько сотні учасників. Відвідувачів також чекатимуть презентації новинок, зустрічі з письменниками, автограф-сесії, публічні дискусії, майстеркласи, інтерактивні події та окрема дитяча програма.

Окремим елементом фестивалю стане премія книжкових блогерів. Цього року читацька спільнота визначатиме найобговорюванішу перекладну книжку сезону.

Попередня «Книжкова країна» встановила рекорд відвідуваності, зібравши понад 71 тисячу гостей. Протягом чотирьох днів на фестивалі відбулося понад 500 подій, а участь у ньому взяли близько 200 видавництв, книгарень, незалежних авторів та благодійних організацій.

Заявки на участь у фестивалі прийматимуть до 31 липня. Детальну програму організатори обіцяють оприлюднити пізніше.