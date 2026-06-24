Польська режисерка Агнешка Голланд зніме байопік про Марлен Дітріх

Польська режисерка Агнешка Голланд зніме біографічний фільм про німецько-американську акторку і співачку Марлен Дітріх. Стрічка матиме назву «Berlinweh — Yearning for a Home» («Туга за домівкою»). Про це повідомляє Variety.

Фільм не буде лінійною біографією Дітріх. Його дія зосередиться на чотирьох вирішальних днях її життя в різні десятиліття: у Парижі 1937 року, Берген-Бельзені 1945-го, Тель-Авіві 1960-го та знову Парижі 1983 року. Ці епізоди мають показати Дітріх у різних культурних і політичних контекстах.

Голланд пояснила, що її цікавлять не всі події життя Дітріх, а переломні моменти, у яких відображається «доля жінки, мисткині, громадянки, людини». Режисерка також назвала Дітріх «клубком суперечностей»: гламурною зіркою й водночас видатною акторкою, співачкою та солдаткою, борчинею за права людини й німкенею, яку частина співвітчизників сприймала як зрадницю.

Марлен Дітріх народилася 1901 року в Берліні. Кінокар’єру вона починала в Німеччині, а світову популярність здобула після фільму «Блакитний ангел» Йозефа фон Штернберга. Згодом Дітріх переїхала до США, у 1937 році отримала американське громадянство, а під час Другої світової війни виступала перед американськими військовими.

Агнешка Голланд відома фільмами «Європа, Європа», «У темряві», «Гіркі жнива» та «Зелений кордон». У 2019 році вона зняла фільм «Ціна правди» про британського журналіста Ґарета Джонса, який розповів світові про Голодомор.

Сценарій «Berlinweh — Yearning for a Home» написав Інго Распер. Фільм продюсує команда, яка працювала з Голланд над стрічкою «Франц»: берлінська компанія X Filme Creative Pool, чеська Marlene Film Production і британсько-ірландський продюсер Майк Дауні. Міжнародний продаж прав веде Films Boutique.

Акторський склад і дату релізу фільму поки що не оголошували.