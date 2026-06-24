Співзасновника Wikipedia Ларрі Сенгера безстроково заблокували на платформі

Одного зі співзасновників Wikipedia Ларрі Сенгера безстроково заблокували на платформі та заборонили йому редагувати статті. Редактори-волонтери звинуватили його в порушенні правил Wikipedia: за їхніми словами, він намагався залучити своїх підписників з інших платформ до внутрішнього обговорення, щоб вплинути на його результат, пише Gizmodo.

У Wikipedia таке порушення називають «off-wiki canvassing». Йдеться про ситуацію, коли користувач приводить людей ззовні платформи до внутрішньої дискусії, щоб схилити рішення спільноти в потрібний бік.

Обговорення стосувалося ініціативи Сенгера WikiProject Intellectual Diversity. WikiProjects — це групи редакторів-волонтерів, які координують роботу над певними темами або напрямами у Wikipedia. Сенгер хотів, щоб його проєкт про «інтелектуальне розмаїття» отримав офіційний статус.

За словами Сенгера, Wikipedia має «лівий політичний ухил», а його ініціатива мала б додати до енциклопедії ширший спектр поглядів. Однак редактори звернули увагу на його допис в X: у ньому Сенгер повідомив про обговорення проєкту й додав посилання на сторінку дискусії у Wikipedia.

На сторінці обговорення зазначили, що учасники досягли консенсусу щодо блокування Сенгера. У повідомленні йдеться, що редактори вважають його дії «off-wiki canvassing». Частина редакторів також висловила занепокоєння, що ці дії можна розцінювати як заклики до деанонімізації користувачів.

Представник Wikimedia у коментарі Gizmodo заявив, що Wikipedia керується спільнотою редакторів-волонтерів з усього світу. За його словами, правила платформи розробляють і застосовують через відкриті обговорення та рішення на основі консенсусу, а Wikimedia Foundation не ухвалює редакційних або контентних рішень у Wikipedia.

Сенгер розкритикував блокування і назвав процес «судилищем». Він заявив, що адміністратори не забезпечили формальних звинувачень, належної процедури та неупередженого розгляду. Також Сенгер звинуватив Wikipedia у «груповому мисленні» та «анархії натовпу».

Ларрі Сенгер був одним зі співзасновників Wikipedia, але залишив проєкт у 2002 році. Відтоді він неодноразово критикував платформу й намагався запускати альтернативні енциклопедичні проєкти. Торік Сенгер опублікував у X «Дев’ять тез про Wikipedia» із пропозиціями реформування платформи, серед яких були відмова від ухвалення рішень консенсусом, конкуруючі версії статей і публічне оцінювання матеріалів.