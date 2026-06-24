Лондонський музей відкриють у покинутому ринку після 10 років реконструкції

Лондонський музей, який раніше був відомий як Музей Лондона, готується до відкриття нової постійної експозиції в історичній будівлі колишнього ринку Смітфілд. Масштабна реконструкція тривала майже десять років, а перших відвідувачів новий музей прийме 28 листопада, пише ArchDaily.

Попередня будівля музею на Лондонській стіні закрилася для відвідувачів наприкінці 2022 року. Попри заклики активістів зберегти модерністську споруду, у 2024 році влада погодила її знесення в межах проєкту реконструкції району London Wall West.

Новий музей розташувався в будівлі General Market у Смітфілді — одному з найстаріших районів британської столиці. Ринок, спроєктований архітектором Горасом Джонсом і відкритий у 1883 році, не використовувався з 1990-х років та поступово занепадав. Над його відновленням працювали архітектурні бюро Stanton Williams та Asif Khan разом із реставратором Джуліаном Гаррапом.

Під час реконструкції вдалося зберегти історичні елементи споруди та водночас адаптувати її до сучасних потреб. Серед несподіваних знахідок — система підземних склепінь площею близько 800 квадратних метрів під вулицями Лондона та історичні торгові фасади навколо будівлі.

Концепція нового музею побудована навколо трьох просторів. Зона Real Time стане головним входом і громадським простором, Our Time під відреставрованим куполом прийматиме події, вистави та зустрічі, а підземна частина Past Time розповідатиме історію Лондона від доісторичних часів до сучасності.

Серед експонатів будуть як археологічні артефакти римської доби, так і сучасні символи міста, включно з роботою британського стритарт художника Бенксі. Окремою особливістю стане шестиметрове оглядове вікно, через яке відвідувачі зможуть спостерігати за поїздами Thameslink, що проїжджатимуть поруч із музейними галереями.

Організатори також обіцяють насичену програму заходів — від майстер-класів і виступів до сімейних подій та тематичних вечірок. Новий музей має стати не лише виставковим простором, а й одним із головних культурних центрів сучасного Лондона.