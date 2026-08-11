У кам’яниці XVIII століття у Львові виявили самовільні будівельні роботи

У кам’яниці Коркесів XVIII століття в центрі Львова виявили самовільні будівельні роботи. В одній із квартир без погодження з органом охорони культурної спадщини демонтували внутрішні нетримальні перегородки та почали влаштовувати бетонну стяжку. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини Львівської міськради.

Порушення виявили фахівці Офісу спільно з ЛКП «Старий Львів» під час періодичного моніторингу пам’яток.

Йдеться про будинок на вулиці Івана Федоровича, 20, який також має адресу Руська, 14. Під час обстеження з’ясувалося, що в одній із квартир демонтували внутрішні нетримальні перегородки і розпочали роботи з влаштування бетонної стяжки. До приміщення також завезли будівельні матеріали для облаштування нових конструкцій.

Усі ці роботи проводили без необхідного погодження з органом охорони культурної спадщини. В Офісі зазначають, що такі втручання можуть негативно вплинути на стан пам’ятки. Під час огляду в приміщенні також зафіксували підпірні конструкції, якими підтримують перекриття.

За результатами обстеження Офіс планує скласти щодо власника квартири протокол про адміністративне правопорушення. Йому також мають видати припис із вимогою негайно припинити будівельні роботи та відновити попереднє планування приміщення.

Якщо вимоги припису не виконають, пам’яткоохоронці вживатимуть подальших передбачених законодавством заходів для припинення порушення та притягнення винних до відповідальності.

Кам’яниця Коркесів — триповерховий будинок на розі вулиць Федоровича та Руської. Як пише ZAXID.NET, його звели на місці давнішої двоярусної кам’яниці, що в податкових реєстрах XVI–XVIII століть згадувалася як «Жидівська наріжна». Біля неї була брама, що замикала єврейський квартал.