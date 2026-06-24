Кейт Бланшетт представила у Європарламенті сервіс, який дає змогу заборонити ШІ використовувати обличчя та голос людини

Австралійська акторка та продюсерка Кейт Бланшетт представила новий онлайн-інструмент Human Consent Registry, який дозволяє людям контролювати використання своїх персональних даних системами штучного інтелекту, пише Euronews.

Презентація проєкту відбулася в будівлі Європарламента у Брюсселі за участі режисера Стівена Содерберга та депутатки Єви Мейделл.

Новий сервіс, створений некомерційною організацією RSL Media, співзасновницею якої є Бланшетт, дає змогу користувачам дозволяти або забороняти використання їхнього імені, голосу, зображення, зовнішності, рухів для навчання ШІ-систем. Скористатися платформою можуть як окремі люди, так і їхні представники — агенти чи менеджери.

What happens to creativity in the age of AI?



Today, MEP @EvaMaydell brought together experts in the European Parliament, including Oscar winner Cate Blanchett, to discuss the future of culture.



AI is transforming how we create and consume culture. But creativity remains deeply… pic.twitter.com/1WdpZj5aj0 — EPP Group (@EPPGroup) June 23, 2026

У майбутньому Human Consent Registry планують розширити, щоб користувачі могли захищати не лише власні образи, а й творчі роботи, персонажів і бренди.

У березні 2025 року Бланшетт разом із понад 400 митцями, серед яких Пол Маккартні та Бен Стіллер, підписала відкритий лист до президента США із закликом не послаблювати захист авторських прав на користь розробників ШІ.

Ініціативу акторки вже підтримали такі зірки, як Том Генкс, Меріл Стріп, Гелен Міррен, Віола Девіс та Хав'єр Бардем.

За словами Бланшетт, розвиток ШІ відбувається надто швидко, тому питання людської згоди має стати основою для використання таких технологій.