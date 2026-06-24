Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Кейт Бланшетт представила у Європарламенті сервіс, який дає змогу заборонити ШІ використовувати обличчя та голос людини

Іван Назаренко 24 червня 2026
305
Кейт Бланшетт представила у Європарламенті сервіс, який дає змогу заборонити ШІ використовувати обличчя та голос людини

Австралійська акторка та продюсерка Кейт Бланшетт представила новий онлайн-інструмент Human Consent Registry, який дозволяє людям контролювати використання своїх персональних даних системами штучного інтелекту, пише Euronews.

Презентація проєкту відбулася в будівлі Європарламента у Брюсселі за участі режисера Стівена Содерберга та депутатки Єви Мейделл.

Новий сервіс, створений некомерційною організацією RSL Media, співзасновницею якої є Бланшетт, дає змогу користувачам дозволяти або забороняти використання їхнього імені, голосу, зображення, зовнішності, рухів для навчання ШІ-систем. Скористатися платформою можуть як окремі люди, так і їхні представники — агенти чи менеджери.

У майбутньому Human Consent Registry планують розширити, щоб користувачі могли захищати не лише власні образи, а й творчі роботи, персонажів і бренди.

У березні 2025 року Бланшетт разом із понад 400 митцями, серед яких Пол Маккартні та Бен Стіллер, підписала відкритий лист до президента США із закликом не послаблювати захист авторських прав на користь розробників ШІ.

Ініціативу акторки вже підтримали такі зірки, як Том Генкс, Меріл Стріп, Гелен Міррен, Віола Девіс та Хав'єр Бардем.

За словами Бланшетт, розвиток ШІ відбувається надто швидко, тому питання людської згоди має стати основою для використання таких технологій.

Фото: Harald Krichel / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Лондонський музей відкриють у покинутому ринку після 10 років реконструкції Співзасновника Wikipedia Ларрі Сенгера безстроково заблокували на платформі «У мене було насичене життя, потрібен великий бюджет»: Мадонна розповіла, чому скасували її автобіографічний фільм Польська режисерка Агнешка Голланд зніме байопік про Марлен Дітріх
«Сіль і море, вогонь і кров» 24 червня 2026 «Сусіди зверху» — sex education для дорослих 22 червня 2026 «Наші родини — частина України»: у центрі Києва пройшов Марш рівності 21 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 42 20 червня 2026 Архітектор, який зрадив фашизм: історія П’єра Луїджі Нерві 19 червня 2026 Від голуб’ятні до сторінок Vogue: як занедбаний балкон перетворився на найвпізнаванішу фотостудію Києва 19 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.