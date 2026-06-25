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Килим із фільму «Великий Лебовські» продадуть на аукціоні — його оцінюють у $27 тисяч

Іван Назаренко 25 червня 2026
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На аукціоні Heritage Auctions у липні продадуть килим, який у фільмі «Великий Лебовські» належав головному героєві Чуваку у виконанні Джеффа Бріджеса, пише Robb Report.

Цей перський килим стає відправною точкою сюжету стрічки. Під час нападу двох бандитів один із них псує килим у квартирі Чувака, що запускає низку абсурдних подій, викрадень і спроб отримати компенсацію за зіпсовану річ.

Лот має чималі розміри, майже 3,3 на 2,4 метра. За майже три десятиліття килим помітно зносився: на ньому залишилися плями, пошкоджена бахрома та подекуди стирчать нитки.

Килим став одним із головних лотів великого голлівудського аукціону, де також представлять інші знакові предмети зі світу кіно. Серед них — світловий меч Марка Гемілла, який використовували у фільмі «Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь» під час дуелі Люка Скайвокера з Дартом Вейдером, а також капелюх Злої Відьми Заходу зі стрічки «Чарівник країни Оз».

За словами представників Heritage Auctions, такі артефакти рідко потрапляють у вільний продаж і є важливою частиною історії кіно. Початкова ставка за килим становила $15 тисяч, однак уже перевищила $27 тисяч.

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