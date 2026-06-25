У Києві запустять соціальну послугу тимчасового відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю

З 1 липня у Києві запустять нову соціальну послугу для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Батьки зможуть тимчасово довірити догляд за дитиною фахівцям і отримати кілька днів перепочинку для власних справ чи лікування, повідомили у КМДА.

Послуга передбачає тимчасове перебування дитини під наглядом спеціалістів від 3 до 30 календарних днів на рік. У цей час дітям забезпечуватимуть догляд, допомогу в повсякденних справах, дозвілля, розвиткові заняття та звичний режим дня.

На першому етапі програма працюватиме для сімей із дітьми з інвалідністю віком від 9 до 14 років. У КМДА зазначають, що це пілотний формат, який допоможе оцінити потреби родин і надалі розширити послугу.

Тимчасовий догляд організують у форматі стаціонарного перебування у Пущі-Водиці. Одночасно заклад зможе приймати до 12 дітей. Фахівці відповідатимуть за безпеку, супровід, організацію дозвілля та, за потреби, взаємодію з медичними й соціальними службами.

Для оформлення послуги батькам або законним представникам необхідно подати заяву, документи дитини, підтвердження інвалідності, індивідуальну програму реабілітації та медичні довідки. Також можуть знадобитися документи про статус ВПО або опікунство.