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В Україні запускають проєкт із відновлення традиційних сільських хат

Ірина Маймур 25 червня 2026
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Громадська організація «Україна Інкогніта» запускає проєкт «Хати Надросся», який передбачає ревіталізацію старих традиційних сільських будинків. Першим об’єктом стане хата в селі Пугачівка Білоцерківського району Київської області. Її планують відновити й перетворити на заміський хаб «Україна Інкогніта».

Надросся — регіон, пов’язаний із басейном річки Рось. Він охоплює південну частину Київської області та північ Черкащини. За словами ініціаторів проєкту, регіон зберіг традиційну забудову, природу, локальний колорит і старі сільські хати.

У межах проєкту йдеться не просто про ремонт, а про ревіталізацію — відновлення старих або занедбаних будівель і надання їм нового призначення. Ініціатори планують сучасно трансформувати традиційні сільські хати, зберігаючи їхній історичний вигляд.

Перша хата розташована за 92 кілометри від Києва. Це дерев’яний будинок 1957 року, обмазаний глиною і вкритий металевим дахом. У хаті збереглися піч та груба, поруч є сад.

Площа ділянки становить 40 соток. До Росі — приблизно 300-400 метрів.

Після ревіталізації будинок має стати заміським хабом «Україна Інкогніта». Бюджет і строки робіт наразі не повідомляють.

Фото: ГО «Україна Інкогніта»
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