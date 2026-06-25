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На Дунаї запустять найбільший річковий круїзний лайнер Європи — перший рейс заплановано на 2027 рік

Іван Назаренко 25 червня 2026
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Компанія AmaWaterways представила AmaRudi — найбільший річковий круїзний лайнер Європи, який вийде в перший рейс у квітні 2027 року на Дунаї, пише Euronews.

Судно розраховане на 196 пасажирів і матиме 98 кают та люксів. Перший маршрут заплановано на 11 квітня 2027 року з німецького Фільсгофена, звідки лайнер вирушить Дунаєм у свої дебютні рейси.

На борту буде організовано чотири ресторани, винний бар, розширену програму напоїв із понад 30 видами вина, а також відкриті обідні зони на верхній палубі. Площа кают становитиме від 32 до 65 квадратних метрів, а частина з них матиме балкони.

Також на лайнері буде можливість відвідати спа-процедури, фітнес-клуб, салон краси, а також повнорозмірний майданчик для піклболу. Крім того, на борту облаштують розважальний простір із кінотеатром, караоке, більярдом і музичним автоматом.

Лайнер названо на честь співзасновника AmaWaterways Руді Шрайнера, який зазначає, що попит на річкові круїзи зростає через інтерес пасажирів до більш спокійних і культурно насичених маршрутів Європою.

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