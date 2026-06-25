Facebook готує застосунок із ШІ-помічником для творців контенту

Facebook перезапускає Creator Studio як окремий застосунок для авторів із вбудованим ШІ-помічником. Він має допомагати творцям контенту розвивати аудиторію у Facebook, аналізувати публікації, отримувати персоналізовані поради та працювати з коментарями.

Наразі Meta тестує застосунок із невеликою групою авторів перед ширшим запуском. Дату, коли Creator Studio стане доступним для всіх, поки що не оголошували.

Creator Studio раніше був окремим простором для роботи з контентом у Facebook. Тепер компанія представляє його нову версію — як застосунок-помічник на базі штучного інтелекту. У Meta кажуть, що він має враховувати стиль автора, його аудиторію, цілі та показники контенту.

ШІ-помічнику можна буде ставити запитання про власний контент, просити ідеї для нових публікацій і отримувати рекомендації щодо охоплення, залучення аудиторії та монетизації.

Після відкриття Creator Studio автор бачитиме щоденні пріоритети: ефективність останньої публікації, прогрес у досягненні цілей і коментарі, які потребують відповіді. Застосунок також має показувати персоналізовані рекомендації та тренди в ніші автора.

Окремий ШІ-інструмент допомагатиме працювати з коментарями. Він має знаходити найважливіші повідомлення від підписників і створювати чернетки відповідей у стилі автора. Перед публікацією автор зможе відредагувати й затвердити відповідь.

Meta також оновлює інструменти для авторів у застосунку Facebook і на десктопі. Professional Dashboard розділять на два окремі простори: Creator Dashboard для авторів і Business Dashboard для бізнесів. Creator Dashboard залишиться місцем із повним набором інструментів для роботи з контентом та детальною аналітикою.

У вебверсії Meta також додає інструменти для авторів: календар контенту для планування і відкладеної публікації, масове завантаження кількох відео одночасно та розширену аналітику.

Охочі автори можуть долучитися до списку очікування на ранній доступ до нового Creator Studio.