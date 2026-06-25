Австралійську художницю звинуватили в копіюванні робіт Жана-Мішеля Баскії й Ніколаса Гардінга

Австралійську художницю Джейн Аллан звинувачують у копіюванні або імітації робіт інших митців після перемог і відзнак на мистецьких преміях. Дві її роботи порівнюють із картинами австралійського художника Ніколаса Гардінга та американського митця Жана-Мішеля Баскії. Про це пишуть The Guardian та ABC.

Перша справа стосується картини Аллан «Seaside Explorers» («Дослідники узбережжя»). Торік вона перемогла в категорії пейзажного живопису на мистецькій премії The Doyles Landscape Art Award і принесла художниці 20 тисяч австралійських доларів.

Майже через рік організатори премії заявили, що робота схожа на «імітацію» картини Ніколаса Гардінга «Two Estuary Figures» («Дві фігури в естуарії»). Обидві роботи зображують дві фігури на пляжі: одна нахиляється, ніби хоче щось підняти, інша стоїть відвернувшись, із руками біля обличчя. Обидві картини виконано в техніці імпасто — із густими шарами фарби.

Водночас роботи відрізняються за розміром: картина Гардінга має формат 20 × 25 см, а робота Аллан — 120 × 90 см.

Артдилер Філіп Бейкон, який представляє спадок Ніколаса Гардінга, у коментарі ABC назвав роботу Аллан «відвертою копією» картини Гардінга. За його словами, їх відрізняє переважно масштаб.

Комітет The Doyles Landscape Art Award заявив, що сприймає ситуацію серйозно і планує переглянути процес оцінювання, щоб зробити його надійнішим. Депутат міської ради Голд-Коста Гленн Тозер сказав ABC, що комітет уже контактував з Аллан, а юристи обговорюють можливе повернення призових коштів.

Ніколас Гардінг був дев’ятиразовим фіналістом премії Wynne Prize і лауреатом Archibald Prize. Він був відомий використанням імпасто та характерною портретною манерою. Художник помер у 2022 році.

Інша робота Аллан — «Weight of the Mind’s Periapt» («Вага періапта розуму») — у 2022 році була фіналісткою портретної премії Darling Portrait Prize і отримала Art Handler’s Award у Національній портретній галереї Австралії. Нагорода становила 2 тисячі австралійських доларів.

Цю картину порівнюють із роботою Жана-Мішеля Баскії «Без назви (Дві голови на золоті)» («Untitled (Two Heads on Gold)») 1982 року. У Національній портретній галереї заявили, що під час відбору роботи працівники помітили: художниця була «очевидно натхнена» Баскією. Водночас галерея відмовилася докладніше коментувати подібність і наголосила, що правила її премій завжди вимагали від митців підтверджувати оригінальність поданих робіт.

Картина Баскії зображує дві людиноподібні фігури. Одна з них має характерне гостре волосся, білі контури обличчя та тонкі руки. У роботі Аллан, за оцінкою The Guardian, є подібна за формою і деталями фігура, а частина картини заповнена словами, іменами, числами та невеликими зображеннями тварин.

Робота Жана-Мішеля Баскії «Без назви (Дві голови на золоті)». Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

В авторському описі до «Ваги періапта розуму» Аллан писала, що це портрет її основного доглядальника Воррена, який підтримував її після аварії з вантажівкою, травми спинного мозку та втрати самостійності.

Жан-Мішель Баскія був художником-неоекспресіоністом. У своїх роботах він звертався до тем ідентичності, раси, влади, бідності та сексуальності. Він помер у 1988 році.

Мистецтвознавець і критик з Австралійського національного університету Саша Гришин заявив ABC, що вважає обидві роботи Аллан очевидними імітаціями. Він назвав це не випадковим натхненням, а «послідовним, очевидним плагіатом».

The Guardian і ABC не змогли отримати коментар Джейн Аллан. Спадкоємці Баскії наразі також не коментували ситуацію. Спадкоємці Гардінга заявили, що цей випадок нагадує про важливість перевірки походження робіт і поваги до інтелектуальної власності митців.