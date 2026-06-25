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Американська кіноакадемія запросила п’ятьох українських продюсерів, які голосуватимуть на премії «Оскар»

Іван Назаренко 25 червня 2026
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Американська кіноакадемія запросила п’ятьох українських продюсерів, які голосуватимуть на премії «Оскар»

П'ять українських кінопродюсерів увійшли до нового складу членів Американської кіноакадемії, яка щороку вручає премію «Оскар». Цього року організація запросила приєднатися 529 нових представників кіноіндустрії з усього світу.

Серед запрошених — українські продюсери Олег Кохан, Наталія Лібет, Ольга Бергман, Ігор Савиченко та Володимир Яценко.

Олег Кохан, засновник компанії SOTA Cinema Group, відомий співпрацею з режисерами Кірою Муратовою, Кшиштофом Зануссі та Мирославом Слабошпицьким.

Продюсерки Ольга Бергман і Наталія Лібет є співзасновницями 2Brave Productions та працювали над фільмами «Стоп-Земля» і «Стрічка часу».

Ігор Савиченко продюсував стрічки «Коли падають дерева», «День незалежності» та «Брати. Остання сповідь». Володимир Яценко працював над фільмами «Ти — космос», «Мої думки тихі» та «Відблиск».

Також запрошення до Академії отримали американська документалістка Мішель Мізнер, яка працювала над фільмами «20 днів у Маріуполі» та «2000 метрів до Андріївки», та режисер і продюсер Крейг Рено — брат загиблого в Україні журналіста й документаліста Брента Рено.

До списку нових членів Академії також увійшли актори Джейкоб Елорді, Дженна Ортега, Стівен Фрай, Джон Бернтал і Джош О'Коннор.

Членство в Академії кінематографічних мистецтв і наук дає право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Нових учасників обирають за рекомендаціями професійних підрозділів академії та затверджують рішенням ради директорів.

Фото: tommao wang / Unsplash
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