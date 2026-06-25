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На HBO вийде спіноф мультсеріалу «Час пригод» про Принцесу Баблгам та Марселін

Іван Назаренко 25 червня 2026
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Стримінговий сервіс HBO Max замовив новий анімаційний серіал у всесвіті «Часу пригод» під назвою «Adventure Time: Bubblegum and Marceline», який складатиметься з 10 епізодів, пише Deadline.

Новий проєкт створюють шоуранер Адам Муто та студія Cartoon Network Studios. Раніше Муто працював над серіалами «Час Пригод: Фіона та Кейк» та «Час Пригод: Далекі землі».

У центрі сюжету опиняться Принцеса Баблгам і Королева вампірів Марселін. Героїні вирушать у подорож найвіддаленішими куточками Землі Ууу, де на них чекатимуть як знайомі персонажі, так і нові небезпеки.

Президент Warner Bros. Animation і Cartoon Network Studios Сем Реджистер назвав франшизу однією з найвинахідливіших і найулюбленіших в анімації та підкреслив, що студія рада й надалі розширювати цей всесвіт.

Муто виступить шоуранером і виконавчим продюсером серіалу. До команди продюсерів також увійшли Фред Сайберт та Сем Реджистер. Серіал створюється у співпраці з Cartoon Network Studios.

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