Кияни просять не будувати паркінг на нижній терасі Пейзажної алеї — петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію № 14332 із вимогою не будувати паркінг на Пейзажній алеї та розглянути альтернативні варіанти благоустрою зеленої зони.

Автор звернення — активіст Дмитро Перов. У петиції йдеться про ділянку площею 4 га на нижній терасі Пейзажної алеї за адресою Киянівський провулок, 12–14. За словами Перова, Київрада ухвалила рішення про зміну її цільового призначення на будівництво, що може відкрити шлях до майбутньої забудови території.

Автор петиції вважає, що це рішення суперечить природоохоронним і пам’яткоохоронним обмеженням. Він зазначає, що на цій території розташована пам’ятка археології «Старокиївська гора», а сама ділянка частково потрапляє до буферної охоронної зони ЮНЕСКО.

Також, за словами Перова, ділянка є частиною зеленої зони «Пейзажна алея», площу якої не можна зменшувати заради будівництва паркінгу.

У петиції пропонують розглянути альтернативи: розмістити паркінг замість недобудованого корпусу Університету імені Івана Карпенка-Карого або реконструювати Львівську площу з підземним паркінгом. Ще один варіант — відмовитися від ідеї нового паркінгу в центрі.

Перов вважає, що нові паркомісця не розв’яжуть проблему паркування, а можуть збільшити кількість охочих приїжджати в центр на авто.

Замість забудови автори петиції пропонують зберегти Пейзажну алею як зелену зону, провести благоустрій території, висадити більше дерев і додати сучасні мистецькі об’єкти.

У Київради просять ухвалити нове рішення і повернути ділянці в Киянівському провулку, 12–14 цільове призначення «для експлуатації та обслуговування зелених насаджень». Також у петиції просять не виносити на голосування інші проєкти рішень, які передбачають забудову цієї території.