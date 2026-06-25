Видавці майже 400 газет судяться з OpenAI і Microsoft через використання статей для навчання ШІ

Група американських видавців, які разом володіють і керують майже 400 локальними та регіональними газетами, подала позов проти OpenAI та Microsoft. Вони звинувачують компанії у використанні журналістських матеріалів без дозволу й компенсації для створення та навчання ШІ-продуктів, зокрема ChatGPT і Microsoft Copilot, пише Bloomberg Law.

Позов подали до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

У скарзі видавці стверджують, що OpenAI та Microsoft «систематично й таємно» сканували їхні сайти, копіювали статті, новини та інші авторські матеріали на власні сервери, а потім використовували їх для навчання великих мовних моделей.

Також у позові йдеться, що компанії нібито видаляли з матеріалів інформацію про управління авторськими правами та відтворювали фрагменти текстів у відповідях на запити користувачів.

Позивачі заявляють, що витратили мільярди доларів на створення і захист журналістського контенту, зокрема через платний доступ. За їхніми словами, розробники ШІ отримали доступ до цих матеріалів без ліцензування чи компенсації.

Видавці вимагають передбачених законом компенсацій за порушення авторських прав і судової заборони на подальше використання їхнього контенту. У позові також заявляють про порушення Digital Millennium Copyright Act — американського закону про авторське право в цифрову епоху.

Представник OpenAI Дрю Пусатері заявив, що моделі компанії «підтримують інновації», навчаються на загальнодоступних даних і ґрунтуються на принципі добросовісного використання. Microsoft на момент публікації Bloomberg Law не надала коментаря.

Колишній генеральний прокурор Нью-Джерсі Метью Платкін, чия юридична фірма представляє позивачів, назвав справу найбільшою юридичною ініціативою, яку очолили локальні та регіональні газети.

За його словами, попередні позови проти розробників ШІ, зокрема справа The New York Times, були важливими для захисту авторських прав, але недостатньо представляли інтереси місцевих медіа. Платкін заявив, що локальні новини залишаються важливим джерелом інформації для американців, а нинішня модель розвитку ШІ, на думку позивачів, ставить місцеві редакції під загрозу.

Це ще один позов у хвилі судових справ проти ШІ-компаній через використання контенту. Раніше подібні позови подавали The New York Times, CNN, Reddit, Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster та інші.