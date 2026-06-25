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Українська мережа Black Honey увійшла до топ-100 найкращих кав’ярень Європи

Ірина Маймур 25 червня 2026
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Українська мережа кав’ярень Black Honey увійшла до рейтингу Europe’s 100 Best Coffee Shops від The World’s 100 Best Coffee Shops. У фінальному списку вона посіла 40-ве місце.

Рейтинг оголосили 25 червня під час World of Coffee Europe у Брюсселі.

Europe’s 100 Best Coffee Shops — європейський рейтинг кав’ярень, який відзначає заклади за якість кави, їжі та випічки, атмосферу, професійність бариста, стабільність якості, інноваційність, рівень обслуговування, екологічні практики і залученість у життя спільноти.

Голоси відвідувачів на етапі відбору становили 30 % підсумкового результату. Команда Black Honey подякувала гостям за підтримку та всім, хто голосував за кав’ярню.

У травні до відбору Europe’s 100 Best Coffee Shops увійшли три українські кав’ярні: львівські Svit Kavy і Black Honey, а також київська TAKAVA 1.0.

Раніше Svit Kavy, Black Honey і TAKAVA також претендували на місце в міжнародному рейтингу The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, однак до фінальної сотні не потрапили.

Фото на обкладинці: Black Honey
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