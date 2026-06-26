У Києві за $10 млн продають будівлю колишнього кінотеатру «Кінопанорама»

У Києві виставили на продаж будівлю колишнього кінотеатру «Кінопанорама» на вулиці Шота Руставелі, 19. Вартість об’єкта — $10 мільйонів.

До 2018 року в будівлі працював кінотеатр «Кінопанорама». Нині частину приміщень триповерхової будівлі здають в оренду під кафе та ресторан.

В оголошенні про продаж зазначено, що будівлю можна перебудувати під готель, ресторанний комплекс, клуб або розважальний центр.

«Кінопанораму» відкрили 1958 року як експериментальний панорамний кінотеатр — найбільший у такому форматі в Радянському Союзі. Глядачам показували фільми на великому увігнутому екрані заввишки 8 метрів і завширшки 22,5 метра. Зображення одночасно транслювали три кінопроєкційні апарати, а стереофонічний звук забезпечували фільмофонографи та, за даними джерел, 96 динаміків.

Експеримент із панорамними фільмами тривав недовго. У 1966 році через складність їхньої демонстрації «Кінопанорама» змінила формат і стала широкоформатним кінотеатром. У 1982 році її перейменували на «Комунар», а у 1991 році повернули назву «Кінопанорама».

Заклад був однією з помітних культурних локацій у центрі Києва й останніми роками роботи спеціалізувався на артхаусному кіно, ретроспективах, фестивалях і культурних подіях.

Після приватизації у 2008 році будівля згодом перейшла до ISTIL Group, пов’язаної з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Раніше компанія «Градобуд» розробляла проєкт готелю на місці кінотеатру, але його не реалізували.

Колишня директорка «Кінопанорами» Наталія Соболева написала, що неодноразово пропонувала власникам бізнес-плани й концепції розвитку кінотеатру. За її словами, вона хотіла зберегти залу й розвивати простір як концертний і культурний майданчик.

Соболева критикує подання будівлі як готового майданчика для нового інвестора. На її думку, покупець отримає «просто старі стіни», які можуть не мати для нього культурної цінності. Вона також припускає, що згодом будівлю можуть визнати аварійною і повністю перебудувати.