Творці «Свинки Пеппи» хочуть зробити ШІ-версії голосів дітей-акторів — це засудили представники кіноіндустрії

Компанію Hasbro розкритикували через наміри оцифрувати голоси дітей, що працюють над мультсеріалом «Свинка Пеппа». Нові контракти для дітей-акторів, які озвучують персонажів, містять пункт, що дозволяє компанії використовувати їхні голоси для створення ШІ-контенту, пише Deadline.

За контрактом, актори озвучки передають право на використання свого голосу для «комерційних матеріалів у межах франшизи». Це потенційно дає змогу створювати цифрові копії голосів юних акторів і використовувати їх у рекламних та інших проєктах без повторного запису.

Проти таких умов виступила Асоціація агентів молодих акторів. Організація зібрала понад тисячу підписів представників індустрії під відкритим листом, у якому засуджується практика включення пунктів про ШІ до контрактів із дітьми. Хоча в документі не згадуються ані Hasbro, ані «Свинка Пеппа», джерела Deadline стверджують, що йдеться саме про цей проєкт.

Nearly 1,000 actors, talent agents, parents and others have signed an open letter condemning contract clauses that require child actors to sign over their voices for AI-generated “commercial assets within their franchise.”



• Hasbro has reportedly used the clause on “Peppa Pig”… pic.twitter.com/isF3ekghax — Variety (@Variety) June 25, 2026

Автори листа наголошують, що діти не можуть повною мірою усвідомити юридичні наслідки таких угод, а згода батьків не повинна автоматично дозволяти безстрокове копіювання, навчання моделей ШІ чи повторне використання дитячого голосу. На їхню думку, будь-які договори за участю неповнолітніх мають повністю виключати використання їхніх голосів для штучного інтелекту.

Представники індустрії також застерігають, що такі пункти можуть дозволяти передавати дані третім сторонам без додаткової згоди та виплати роялті.

У коментарі для Variety компанія Hasbro підтвердила, що знає про відкритий лист. У компанії заявили, що захист дітей є одним із її пріоритетів, а також запевнили, що мають намір відповідально й прозоро реагувати на розвиток галузевих стандартів щодо використання штучного інтелекту.

Мультсеріал «Свинка Пеппа» дебютував у Великій Британії 2004 року й згодом став міжнародним хітом. У 2019 році Hasbro придбала бренд у компанії Entertainment One за приблизно $3,8 мільярда.