Про Jay-Z вийде документальний серіал: у ньому репер говоритиме з продюсером Ріком Рубіном

Стримінговий сервіс HBO випустить восьмисерійний документальний серіал «Jay-Z in 8» про американського репера Jay-Z. У ньому музикант розмовлятиме з продюсером Ріком Рубіном про музику, тексти, життєвий досвід і творчий процес. Прем’єра запланована на HBO цієї осені, пише Deadline.

Рік Рубін також виступає режисером серіалу. Він є співзасновником лейблу Def Jam і продюсером, який працював із Run-D.M.C., Beastie Boys, LL Cool J, Metallica, Каньє Вестом, Леді Гагою та іншими артистами.

Рубін і Jay-Z вже співпрацювали раніше. У 2003 році Рубін спродюсував трек «99 Problems» для альбому «The Black Album».

У тизері серіалу Jay-Z говорить про біль, досвід і те, як пережите може ставати матеріалом для творчості. За словами репера, він зміг публічно сформулювати досвід, через який проходили багато людей навколо нього.

Виконавчими продюсерами серіалу, окрім Ріка Рубіна, стали сам Jay-Z та Деніел Калуя. Продюсерами виступають Лейла Маттімор і Девід Род.

Раніше Рубін працював у схожому форматі над документальним серіалом «Маккартні 3,2,1» для стримінгового сервісу Hulu. У ньому він говорив із Полом Маккартні про The Beatles і сольну кар’єру музиканта.

Вихід серіалу припадає на 30-річчя дебютного альбому Jay-Z «Reasonable Doubt», який вийшов у 1996 році, досяг 23-го місця в Billboard 200 і провів у чарті 18 тижнів. До цієї дати репер також анонсував концерти в Парижі та Лос-Анджелесі, а також три виступи на Yankee Stadium у Нью-Йорку в липні. Перший концерт присвятять платівці «Reasonable Doubt», другий — «The Blueprint», а третій стане додатковою програмою з інших релізів Jay-Z.