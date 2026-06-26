Король Великої Британії вперше в історії розкрив, скільки сплачує податків

Король Великої Британії Чарльз III та принц Вельський Вільям вперше розкрили свої персональні податкові виплати, намагаючись підвищити прозорість фінансів британської монархії. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Букінгемського та Кенсінгтонського палаців, за 2024–2025 податковий рік король сплатив близько £12,9 мільйона, а принц Вільям — £7,76 мільйона. Це перший випадок, коли обидва представники монархії оприлюднили свої індивідуальні податкові зобов’язання в нинішніх ролях.

Для порівняння, роком раніше виплати Чарльза становили £11,7 мільйона, тоді як у Вільяма — £8,34 мільйона. Водночас точну ставку оподаткування короля не розкривають.

Фінансова система британської монархії частково базується на доходах від герцогств і державному фінансуванні. Зокрема, головним джерелом особистого доходу Чарльза є герцогство Ланкастерське, яке у 2024–2025 роках принесло йому близько £26,5 мільйона дивідендів.

King Charles III has paid more than £30 million ($39.6 million) in personal taxes since becoming monarch in September 2022, Buckingham Palace announced Thursday, in the first such disclosure by a reigning British sovereign. https://t.co/jOg5jz1kmz pic.twitter.com/Lxp8wnGXss — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Окремо фінансується і діяльність королівської родини через Sovereign Grant — щорічну виплату з держбюджету, яка формується частково з прибутків Власності Корони. Наступного року її обсяг зменшиться до £99,9 мільйона проти £137,9 мільйона цього року.

Керівник королівських фінансів Джеймс Чалмерс зазначив, що система хоч і здається складною, проте є юридично врегульованою і поступово реформованою для забезпечення прозорості та стабільності.

Водночас активи монархії включають величезні земельні та майнові ресурси. Частина доходів також надходить від герцогства Корнволл, яке забезпечує фінансування принца Вельського та його родини.