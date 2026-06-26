Про Віслюка зі «Шрека» знімуть окремий фільм

Кіностудії Universal і DreamWorks випустять анімаційний фільм про Віслюка зі «Шрека». Спіноф матиме назву «Donkey» («Віслюк»), а його прем’єра в кінотеатрах запланована на 30 червня 2028 року, пише Variety.

Едді Мерфі знову озвучить Віслюка. Стрічка буде історією походження персонажа й розповість, як звичайний віслюк став Віслюком.

Режисером фільму стане Чарлі Бін, відомий за «Лего Ніндзяго: Фільм» та ігровою версією «Леді та Волоцюга». Продюсеркою стане Ребекка Гантлі, серед попередніх проєктів якої — «Кунг-фу Панда 4» і «Поганці». Співрежисером виступить Метт Флінн, який раніше працював над «Диким роботом», «Котом у чоботях 2: Останнє бажання» і «Поганцями 2».

За рік до виходу «Віслюка» Universal і DreamWorks планують випустити «Шрек 5». Прем’єра п’ятої частини запланована на літо 2027 року.

У «Шреку 5» до своїх ролей повернуться Майк Маєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас — Шрек, Віслюк і Фіона. До акторського складу також приєднається Зендея. Режисерами фільму стануть Конрад Вернон і Волт Дорн, які раніше працювали з франшизою.

Перший «Шрек» вийшов у 2001 році, зібрав майже $500 мільйонів у світовому прокаті і став першим переможцем «Оскара» в категорії найкращого анімаційного повнометражного фільму.

Після цього вийшли три продовження — «Шрек 2», «Шрек Третій» і «Шрек назавжди», а також два спінофи про Кота в чоботях. Загалом фільми франшизи зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.