Вілл Феррелл у ролі гольфіста, який не хоче на пенсію: вийшов трейлер серіалу «Яструб»

Стримінговий сервіс Netflix випустив офіційний трейлер серіалу «Яструб» («The Hawk») — спортивної комедії з Віллом Ферреллом у головній ролі. Прем’єру проєкту заплановано на 16 липня, пише ScreenRant.

Феррелл грає Лонні Гокінса — найкращого гольфіста 2004 року, який наприкінці кар’єри намагається повернутись у великий спорт. Він хоче виграти гольфовий «Великий шлем», хоча фізичний стан уже підказує йому завершувати виступи.

За офіційним описом, Лонні вперто відмовляється визнавати, що він не «за один удар від найбільшого камбеку в історії гольфу».

У трейлері показали підготовку героя до повернення, а також його складні стосунки з колишньою дружиною Стейсі та сином Ленсом. Стейсі грає Моллі Шеннон, а Ленса — Джиммі Татро.

Також у серіалі знімаються Люк Вілсон, Кріс Парнелл, Форчун Феймстер, Кейтлін Тарвер, Девід Горнсбі, Ґабріель Гоґан і Аїда Осман.

Серед виконавчих продюсерів серіалу — сам Феррелл, Джессіка Елбаум, Алікс Тейлор, Раян Джонсон, Рам Бергман, Ніна Родріг, Кріс Генчі, Гарпер Стіл, Девід Ґордон Ґрін і Ендрю Ґест.

До «Яструба» Феррелл востаннє виконував головну телевізійну роль у мінісеріалі Apple TV «Сусід-психотерапевт», який вийшов у 2021 році.