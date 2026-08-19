У Копенгагені створили японський квартал, натхнений Токіо, Кіото та Осакою

У центрі Копенгагена в історичному парку розваг Tivoli відкрили нову зону Hikari, натхнену японськими містами. Над проєктом працювали п’ять років, а в Tivoli називають його найамбітнішою архітектурною інвестицією парку за понад 200 років. Про це повідомляє Deezen.

Зона площею 2000 квадратних метрів з’явилася поруч із японським садом і пагодою, які вже були в Tivoli. У її оформленні поєднали мотиви Токіо, Кіото та Осаки, але команда не намагалася відтворити конкретний японський район.

Hikari складається з будівель різних архітектурних стилів, магазинів і ресторанів японської кухні. Тут також облаштували будинок розваг Hotel Hikari та новий атракціон Typhoon’s Eye, фасад якого нагадує традиційні японські ширми сьодзі.

Для будівництва з Японії привезли 60 тонн цегли, 200 дерев’яних вікон і дверей, бочки для саке та традиційних ляльок кокеші. Простір також оформили постерами японських фільмів, зображеннями сакури, пагод, котів та іншими відсиланнями до японської культури.

Окремою частиною Hikari стала робота японського художника Такаші Муракамі із зображенням його характерної усміхненої квітки. У Tivoli пояснили, що художника обрали через поєднання в його творчості традиційної японської візуальної культури, сучасного мистецтва та попкультури.

Щоб уникнути буквального або поверхневого відтворення японської культури, команда їздила до Японії та працювала з данськими й дансько-японськими консультантами. До проєкту також залучили японського графічного дизайнера, який працював над оформленням вивісок.

За словами директорки Tivoli Сюзанни Мьорк Кох, Hikari задумували не як «мініатюрну Японію», а як власну інтерпретацію країни через архітектуру й історичну традицію парку.

Назва Hikari японською означає «світло». У Tivoli розраховують, що нова зона залишатиметься частиною парку протягом десятиліть.

Раніше повідомлялося, що у Львові вперше відкриють для відвідування кам’яницю на вул. Вірменській, 17. Під час реставрації там знайшли елементи XV століття та інші фрагменти, які можуть свідчити, що історія будівлі почалася приблизно на 200 років раніше, ніж вважали досі.