«Кузьма: Страшно веселий» став хітом першого вікенду і вже зібрав 9,1 млн грн у прокаті

Документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий» про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка зібрав 9,1 млн грн бокс-офісу за перші чотири дні широкого прокату. Стрічка студії Knife! Films вийшла в українських кінотеатрах 13 серпня. Про це розповідає Forbes.

За період із 13 до 16 серпня фільм заробив 9,1 млн грн. Якщо врахувати покази 17 серпня та спеціальні сеанси, які стартували ще 7 серпня, стрічку подивилися 53 824 глядачі, а загальні збори сягнули 11,07 млн грн.

Для порівняння, інший документальний фільм Knife! Films — «Яремчук: Незрівнянний світ краси» — 2024 року зібрав 9,9 млн грн за три тижні прокату та майже 63 тисячі глядачів.

Фільм «Океан Ельзи: Спостереження шторму», який студія випустила 2025 року, за перші дні прокату зібрав майже 4,1 млн грн, а переглянули його понад 20 тисяч людей.

Команда Knife! Films почала працювати над картиною про Кузьму Скрябіна ще 2024 року. Це перший документальний проєкт про музиканта, на створення якого дала згоду його дружина Світлана Бабійчук.

Фільм «Кузьма: Страшно веселий» повністю побудований на архівних фото та відео. Для роботи над стрічкою команда опрацювала понад 150 джерел і більш як 400 годин відео- та аудіоматеріалів.

Також автори записали аудіоінтерв’ю з близькими та колегами Андрія Кузьменка — вони звучать у стрічці за кадром.

Паралельно з українським прокатом фільм показують більш ніж у 30 країнах, зокрема у США, Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Нагадаємо, на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) 11 вересня відбудеться світова прем’єра «Black Sunflowers» («Чорні соняшники») — документального фільму американського режисера Джеймса Маркуса Гейні про українську молодь під час повномасштабної війни.