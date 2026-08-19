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NASA показала знімки кратера на Місяці, який утворився після падіння ракети Ілона Маска

Іван Назаренко 19 серпня 2026
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NASA показала знімки кратера на Місяці, який утворився після падіння ракети Ілона Маска

NASA показала перші знімки кратера, який утворився на Місяці після падіння верхнього ступеня ракети SpaceX Falcon 9. Апарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографував місце удару 11–12 серпня — через шість днів після зіткнення, пише Engadget.

Ракетний ступінь упав на поверхню Місяця вранці 5 серпня на швидкості близько 8700 км/год. За розрахунками NASA, удар утворив кратер приблизно 18 метрів у діаметрі та 3,7 метра завглибшки.

Апарат NASA пролітав приблизно за 97 кілометрів від місця падіння, рухаючись зі швидкістю близько 1,6 км/с. Його вузькокутова камера здатна розрізняти деталі місячної поверхні розміром від приблизно 90 см.

На нових знімках видно темні смуги, що розходяться від кратера. Вони складаються з пилу та уламків верхніх шарів ґрунту, які тривалий час зазнавали впливу сонячного вітру та космічного випромінювання. Світліший матеріал біля країв кратера походить із глибших шарів поверхні, які опинилися назовні після удару.

За траєкторією ракети ще у квітні почав стежити незалежний астроном Білл Ґрей. За допомогою програм для розрахунку орбіт він визначив, що ступінь рухається до зіткнення з Місяцем. Моделювання показувало, що через відносно невелику масу ступінь не спричинить появи великого кратера.

Ракетний ступінь мав приблизно 12 метрів завдовжки, 4 метри завширшки та масу близько 4 тонн. Він залишився на навколомісячній траєкторії після місії Blue Ghost, запущеної 15 січня 2025 року.

Falcon 9 витратив більшу частину пального на доставку апаратів до потрібної орбіти, тому ступінь не зміг повернутися до Землі. Зрештою його траєкторія під впливом гравітації привела до зіткнення з Місяцем.

Фото: NASA /Tony Gray/ Tim Terry /Kevin O’Connell / Wikimedia Commons
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