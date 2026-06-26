Pixar представила короткометражний фільм про Дорі з «У пошуках Немо» та анімацію про котячий кримінальний світ у Венеції

На Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі Pixar представила новий короткометражний фільм «Loving Dory», у якому повертаються Немо й Дорі з мультфільму «У пошуках Немо». Цього разу в окремій історії, присвяченій Дорі та її новим почуттям до несподіваного об’єкта, пише Variety.

За словами режисера Лу Хаму-Ладжа, новий епізод продовжує історію персонажа Дорі, але в більш абсурдному і грайливому ключі. Цього разу героїня закохується у пластиковий пакет. Стрічка позиціонується як легка, експериментальна історія, що розширює світ франшизи.

Паралельно Pixar на фестивалі показала ще один проєкт — «Gatto», який переносить глядачів до Венеції та розповідає історію чорного кота на ім’я Неро. Події розгортаються в місті, де коти «контролюють вулиці», а головний герой змушений виживати у світі котячої мафії.

У сюжеті Неро стикається з «котячим кримінальним босом» Рокко, який змушує його піти на ризиковану крадіжку — викрасти скрипку у вуличної музикантки. Поступово історія перетворюється на конфлікт між обов’язком і новими емоціями, які герой починає відчувати до людини.

Режисер проєкту Енріко Касароса, який також працював над «Лука», описує фільм як живу, мальовничу Венецію, стилізовану під картину з максимальною текстурністю та естетикою ручної роботи.

Головних персонажів озвучують Марк Руффало й Лоренс Фішберн, а сам режисер також долучився до озвучування одного з другорядних персонажів — голуба Саверіо.