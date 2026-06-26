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У Києві розкритикували нову Алею Героїв у Деснянському районі — ветерани назвали її неповагою до загиблих

Іван Назаренко 26 червня 2026
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У Києві розкритикували Алею Героїв, яку нині будують у Деснянському районі. Спілка ветеранів російсько-української війни Деснянського району заявила, що меморіал не відповідає своєму призначенню, а його вигляд і розташування є проявом неповаги до загиблих військових та їхніх родин.

Основою меморіалу стали високі бетонні стовпи, що, як заявили в організації, більше нагадують будівельні конструкції, ніж місце для вшанування пам'яті полеглих захисників.

Водночас фотографії військових формату А4 здаються надто маленькими на тлі масивних конструкцій, через що увага зосереджується не на портретах військових, а на бетоні, зауважили у Спілці.

Критику також викликало місце розташування меморіалу. Алею Героїв облаштовують у парку поруч із дитячими майданчиками та зонами для сімейного дозвілля.

Окремо в організації поставили під сумнів заяви Деснянської районної державної адміністрації про погодження проєкту з родинами загиблих.

Проєкт, який показували родинам військових. Фото: maru_zaporozhets / Threads
Реалізація проєкту. Фото: maru_zaporozhets / Threads

Про невідповідність між проєктом і готовим меморіалом заявляють і родини загиблих військових. Дочка одного із захисників розповіла, що під час зустрічі в Управлінні соціальної та ветеранської політики Деснянського району їм показували два макети майбутньої Алеї Героїв, з яких родини обирали найкращий. Однак нинішній вигляд меморіалу істотно відрізняється від представлених варіантів.

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