На штучному острові в Китаї відкриють повністю роботизований готель

У Китаї у 2027 році планують відкрити готель, який повністю обслуговуватимуть роботи. Проєкт називають першим у світі готелем, де роботів залучать до всіх ключових сценаріїв роботи — від рецепції до прибирання, пише New Atlas.

Готель розмістять на штучному острові в провінції Гуандун. Острів розташований на маршруті транспортного мегапроєкту Shenzhen-Zhongshan Link — мостово-тунельного переходу через дельту річки Чжуцзян, який з’єднує міста Шеньчжень і Чжуншань.

Проєкт реалізує компанія Pudu Robotics разом із Shenzhen Culture & Tourism Industry Development. Острів планують розвивати як туристичну локацію, пов’язану з робототехнікою та технологіями.

У готелі роботи працюватимуть на рецепції, допомагатимуть із заселенням, доставлятимуть замовлення в номери, переноситимуть багаж, прибиратимуть і надаватимуть підтримку гостям.

Запуск відбуватиметься поетапно. Перший тестовий етап запланований на кінець 2026 року: тоді відкриють кілька номерів і частину роботизованих сервісів. Перші відвідувачі зможуть протестувати заселення за допомогою роботів і автономну доставку в номер.

Серед роботів, які працюватимуть у готелі, — FlashBot, що відповідатиме за доставку напоїв, PUDU T300, який переноситиме багаж із фоє до номерів, а також роботи-прибиральники PUDU CC1 Pro і PUDU MT1. Вони використовуватимуть ШІ для виявлення сміття.

Роботи на рецепції зможуть розпізнавати жести й соціальні взаємодії, роботи-доставники — самостійно оптимізувати маршрути, а прибиральники — адаптуватися до змін у просторі.

Роботизовані сервіси вже використовують у готелях великих китайських міст, зокрема в Шеньчжені. Наприклад, у готелі Shanghai Shangri-La Hongqiao Airport гуманоїдний робот XMAN-R1 працює на рецепції, а інші роботи займаються доставкою, багажем і прибиранням.

У новому готелі планують 44 номери високого класу, ресторан, спортзал та інші простори для гостей. Усі сервіси мають бути об’єднані в замкнену розумну систему обслуговування — від заселення до прибирання.

У перспективі роботизовані сервіси планують поширити й на інші туристичні локації острова.